https://static.news.ru/photo/33b71d5c-2ca1-11ea-aa5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поздравление президента Владимира Путина с Новым годом в столичном метро услышали 50 тысяч человек. Оно транслировалось на экранах, эскалаторах и в вестибюлях.

Всего подземкой и МЦК в новогоднюю ночь воспользовались около 685 тысяч человек, сообщили в городском департаменте транспорта. Городской транспорт работал всю ночь, а МЦД — до 2:00 1 января.

В наземном транспорте находилось примерно 68 тысяч человек. Некоторые маршруты работали круглосуточно, а некоторые — до 3:30, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, в 2020 году в Москве планируется построить девять новых станций метро. Часть новых станций появится на Некрасовской линии, остальные — на Большой кольцевой. В уходящем 2019 году Москва побила абсолютный рекорд — было построено 38 км тоннелей.