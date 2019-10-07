Минск, Ереван и Прага — самые дешёвые направления для отдыха в ноябрьские праздники. Перелёт в эти города из Москвы и обратно обойдётся туристу в 6,7 тысячи, 11 тысяч и 11,7 тысячи рублей соответственно.
Из Санкт-Петербурга в столицу Белоруссии можно слетать за 8,3 тысячи рублей, из Калининграда — за 9 тысяч рублей.
В число недорогих зарубежных поездок вошли перелёт из Владивостока в Пекин — 7,8 тысячи рублей, из Новосибирска в Бишкек — 10,4 тысячи рублей. За 12,5 тысячи можно слетать из столицы Чечни в Стамбул, сообщает
По России наиболее выгодными специалисты признали путешествия в Москву. Билеты в столицу дешевле 5 тысяч рублей обойдутся жителям Петербурга, Владикавказа, Саратова, Иркутска, Самары и ряда других городов.
В ноябре 2019 года россияне будут отдыхать с 2 по 4 число.
Ранее News.ru писал, что эксперты признали самыми лучшими направлениями для осеннего отдыха Минск, Ереван, Кишинёв и Нур-Султан.
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