Минск, Нур-Султан и Ереван признаны самыми привлекательными городами СНГ для осенних путешествий. Рейтинг был составлен экспертами ТурСтата.
Туристы посещают эти города из-за различных фестивалей и праздников. Так, в Минске с 20 сентября по 8 октября проходит Международный форум театрального искусства, в армянском селе Арени 5 октября состоится ежегодный праздник виноделия. Кишинёв 5 и 6 октября ожидает наплыва путешественников из-за Дня вина.
Как посчитали эксперты, туристы тратят на осенние путешествия в города и страны СНГ от $40 до $100 в сутки. В эту сумму входят проживание и питание, сообщается на
Как ранее писал News.ru, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, треть россиян провели летний отпуск дома. При этом самыми популярными видами летнего отдыха оказались рыбалка, охота и походы. Им отдали предпочтение 47% опрошенных.