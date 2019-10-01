https://static.news.ru/photo/e65cff96-e4d8-11e9-9606-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Минск, Нур-Султан и Ереван признаны самыми привлекательными городами СНГ для осенних путешествий. Рейтинг был составлен экспертами ТурСтата.

Туристы посещают эти города из-за различных фестивалей и праздников. Так, в Минске с 20 сентября по 8 октября проходит Международный форум театрального искусства, в армянском селе Арени 5 октября состоится ежегодный праздник виноделия. Кишинёв 5 и 6 октября ожидает наплыва путешественников из-за Дня вина.

Как посчитали эксперты, туристы тратят на осенние путешествия в города и страны СНГ от $40 до $100 в сутки. В эту сумму входят проживание и питание, сообщается на сайте агентства.

Как ранее писал News.ru, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, треть россиян провели летний отпуск дома. При этом самыми популярными видами летнего отдыха оказались рыбалка, охота и походы. Им отдали предпочтение 47% опрошенных.