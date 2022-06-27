Дерматолог объяснила, что означают цифры на солнцезащитном креме Дерматолог Константинова объяснила, что означают цифры на солнцезащитном креме

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Цифры 30, 45, 50, написанные на упаковках солнцезащитных кремов, означают то, сколько времени человек может находиться на солнце перед тем, как нанести уходовое средство повторно, рассказала дерматолог Зоя Константинова. Она отметила, что в случае с SFP 60 повторно наносить крем нужно через 1,5–2 часа, пишет «Радио 1».

Цифры означают то количество минут, которое человек может безопасно находиться на солнце. После этого крем необходимо нанести повторно. То есть если человек использует средство SPF 30, то заново наносить его рекомендовано максимум через час. В случае с SPF 50 или SPF 60 повторное нанесение крема следует провести через полтора-два часа, — заявила Константинова.

По ее мнению, при выборе солнцезащитного средства надо руководствоваться типом кожи и ее особенностями. При этом наиболее оптимальными станут крема с текстурой масла или молочка, так как они хорошо впитываются и не оставляют ощущения липкости. Однако, заметила дерматолог, на кожу лица лучше наносить гель-крем.

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