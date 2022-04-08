Дерипаска: России не избежать социальных проблем

России не удастся избежать социальных проблем на фоне санкций, заявил в интервью РБК президент РУСАЛа Олег Дерипаска. По мнению предпринимателя, несмотря на это, «вводить начальников по импортозамещению не нужно».

Вот есть компании успешные, есть успешные предприниматели, нельзя выдумать какого-то начальника по импортозамещению, — сказал он.

Бизнесмен также считает, что государству не стоит поддерживать крупные госбанки. По его мнению, необходимо сосредоточиться на помощи кредитным организациям, находящимся в рейтингах на позициях ниже 50-й.

Ну не работает система, то нам обещали, что эти золотовалютные резервы — это наше счастье на чёрный или серый день. Серый день пришёл — счастье забрали. Очень сложная система, отсутствие долгового рынка, суверенного, — добавил Дерипаска, комментируя заморозку российских резервов за рубежом.

Ранее он предложил сократить госаппарат в России вдвое, а численность силовых структур — в три-пять раз. По его мнению, это должно избавить страну от лишних трат и станет первой ступенью на пути РФ к успешной экономике, ориентировав её на экспорт.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Москва выполняет все обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на экономическую ситуацию, которая осложняется заморозкой средств — валютных счетов Минфина и золотовалютных резервов Центробанка.