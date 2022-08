Дерипаска подал в суд на Навального из-за порочащего честь расследования Дерипаска подал иск к Навальному и трем изданиям из-за порочащего честь расследования о Лаврове

Олег Дерипаска

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Об этом сообщил сам оппозиционер в Twitter, опубликовав фотографию искового заявления. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, поводом для обращения в суд могло послужить расследование команды Навального «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров», которое могло опорочить бизнесмена.

Помимо Навального в списке ответчиков значатся его соратники Георгий Албуров и Мария Певчих, а также издания The Insider (организация, исполняющая функции иностранного агента), New Lines и Associated Newspapers Limited.

В суд поступило исковое заявление Дерипаски. Ответчиками указаны Алексей Навальный, Георгий Албуров, Мария Певчих, а также The Insider, New Lines и Associated Newspapers Limited. Истец требует опровержения информации, которую он считает порочащей его честь и достоинство. Требований о денежной компенсации там не содержится, — рассказали в пресс-службе Зеленоградского суда Москвы, куда поступило исковое заявление.

Как заявила одна из ответчиц журналистка Мария Певчих, Дерипаска потребовал по 50 тысяч рублей за каждый день, что расследование остается в открытом доступе. Кроме того, он потребовал лично у Певчих и Албурова дать опровержение на YouТube-канале команды Навального.

Разумеется, я не собираюсь удалять ничего, — написала журналистка в Twitter.

Ранее Дерипаска подал иск против предпринимателя Олега Тинькова о защите чести и достоинства. Сумма иска — 2 млрд рублей. Причиной обращения в суд стали оскорбительные высказывания Тинькова в адрес истца с его стороны в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).