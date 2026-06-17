Деревья снова чистые и здоровые: как правильно убрать лишайник без лишней возни

Деревья снова чистые и здоровые: как правильно убрать лишайник без лишней возни

Лишайник на плодовых деревьях кажется безобидным только на первый взгляд. Со временем он плотно покрывает кору, задерживает влагу и мешает дереву нормально развиваться. Многие используют железный купорос, но результата не видят из-за распространенных ошибок.

Обрабатывать деревья нужно поздней осенью или ранней весной, пока почки еще не начали набухать. В теплый сезон средство почти не действует. Важно соблюдать и правильную концентрацию: осенью используют 5% раствор — 50 граммов купороса на литр воды, а весной достаточно 3%.

Не менее важна погода. После опрыскивания несколько дней должно быть сухо, иначе дождь просто смоет средство с коры. Слишком слабый раствор не справится со старым лишайником, а слишком крепкий может повредить молодые деревья.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после правильной обработки кора стала заметно чище уже через пару недель. Она советует перед опрыскиванием аккуратно снять толстые наросты деревянной щеткой, чтобы средство подействовало быстрее.

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