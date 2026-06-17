Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 11:00

Деревья снова чистые и здоровые: как правильно убрать лишайник без лишней возни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Лишайник на плодовых деревьях кажется безобидным только на первый взгляд. Со временем он плотно покрывает кору, задерживает влагу и мешает дереву нормально развиваться. Многие используют железный купорос, но результата не видят из-за распространенных ошибок.

Обрабатывать деревья нужно поздней осенью или ранней весной, пока почки еще не начали набухать. В теплый сезон средство почти не действует. Важно соблюдать и правильную концентрацию: осенью используют 5% раствор — 50 граммов купороса на литр воды, а весной достаточно 3%.

Не менее важна погода. После опрыскивания несколько дней должно быть сухо, иначе дождь просто смоет средство с коры. Слишком слабый раствор не справится со старым лишайником, а слишком крепкий может повредить молодые деревья.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после правильной обработки кора стала заметно чище уже через пару недель. Она советует перед опрыскиванием аккуратно снять толстые наросты деревянной щеткой, чтобы средство подействовало быстрее.

Ранее сообщалось: если огурцы вдруг стали похожи на груши — толстые снизу и узкие у плодоножки, это не случайность. Такой вид плодов говорит о проблемах с питанием растения.

Проверено редакцией
деревья
сады
советы
Общество
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток признан виновным в подготовке к совершению теракта
Премьер азиатской страны обсудит с Путиным увеличение поставок нефти
Адвокат ответил, что грозит Лерчек после повторной проверки ее здоровья
Магнитные бури сегодня, 17 июня: что завтра, головные боли, нервозность
В правительстве России раскрыли планы развития арктического региона
В ОП призвали дать многодетным ипотеку под 0%
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 июня: где сбои в России
Почему не работает Telegram сегодня, 17 июня: замедление, заблокируют ли
Таиланд готов увеличить туристический поток из России
В ОП России дали советы, как правильно организовать клумбу во дворе дома
Политолог ответил, что необходимо для завершения украинского конфликта
Цифровой контроль за строительным мусором упростят в Москве
Российскому бизнесу предложили «ворота» в самом сердце Юго-Восточной Азии
ПВО отразила атаку дрона, летевшего на Москву
Возлюбленного Лерчек проверят из-за тренировок блогерши
Врачи Рошаля два часа собирали ногу подростку после страшного падения
Военэксперт ответил, почему Запад вспомнил о дальнобойном оружии для ВСУ
Россияне ощутили на себе переизбыток яиц
Стало известно, где и когда похоронят звезду «Кухни» и «Интернов» Плетневу
Россия передала Белоруссии новые разведывательные дроны
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.