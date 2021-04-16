Силовики проверят законность покупки апартаментов московской мэрией

https://static.news.ru/photo/5f98ced6-9ec7-11eb-9a36-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приобретение «платиновых апартаментов» в деловом квартале «Москва-Сити» структурой столичного департамента городского имущества — это необоснованная трата, требующая вмешательства правоохранительных органов. Об этом NEWS.ru заявил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Он пообещал направить соответствующие запросы, чтобы выяснить правомерность покупки элитной недвижимости стоимостью более 1 млрд рублей.

Эта покупка вызывает очень большие вопросы. Вообще Счётная палата должна провести проверку <...>. Я направлю запрос по поводу обоснованности этих трат и происхождения этих денег. Это явно нерациональное расходование средств, а возможно, и более серьёзные причины, требующие вмешательства правоохранительных органов, — считает Митрохин.

Парламентария возмутила сделка «Центральной топливной компании», подчинённой департаменту городского имущества, поскольку чиновники этого ведомства причастны к историям с выселениями на улицу рядовых москвичей из общежитий на ул. Дубининской, 57, на 9-й ул. Соколиной горы, на ул. Ставропольской и по другим адресам.

Пока чиновники покупают «платиновые апартаменты» для себя, судьба общежитий не будет решена никогда. Потому что у чиновников есть более «интересные» цели и задачи, — резюмировал Митрохин.

Как писал NEWS.ru, учреждённое столичным департаментом городского имущества АО «Центральная топливная компания» приобрело за 1,1 млрд помещения площадью 1,6 тысячи квадратных метров на 93-м и 94-м этажах башни «Федерация» в деловом квартале «Москва-Сити». Речь идёт в том числе о так называемых платиновых апартаментах, которые, скорее всего, будут использоваться для представительских целей.