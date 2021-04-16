«Платиновые апартаменты» московской мэрии разозлили защитников общежитий

Учреждённое столичным Департаментом городского имущества (ДГИ) АО «Центральная топливная компания» приобрело за 1,1 млрд помещения площадью 1,6 тысячи квадратных метров на 93-м и 94-м этажах башни «Федерация» в деловом квартале «Москва-Сити». Речь идёт о так называемых платиновых апартаментах, которые, скорее всего, будут использоваться для представительских целей. Когда сделка стала достоянием гласности, она возмутила защитников жилищных прав, поскольку ДГИ на фоне скупки её дочерней компанией престижных помещений «засветился» в нескольких громких скандалах с выселением обитателей нескольких рабочих общежитий. Подробности — в материале NEWS.ru.

Заботы для ДГИ

Как пишет РБК, в числе приобретённых АО «Центральная топливная компания» у ЗАО «Башня Федерация» площадей есть двухуровневые апартаменты площадью 719 квадратных метров, которые позиционируются как «платиновые». Речь идёт о пентхаусах с высотой потолков 5,5–9 метров, которые «превосходят требования класса de luxe, вдохновляют на создание незаурядных интерьеров и позволяют сполна насладиться простором и свободой». Управляющая компания обещает, что роскошные площади «возвышают избранных над Европой», а также позволяют видеть «мир, которым другие наслаждаются из иллюминатора самолёта». К тому же, застройщик предлагает 91–97-е этажи башни «Федерация» как «помещения свободного назначения», которые создают «заоблачные возможности для бизнеса». Там, например, можно устроить «представительскую штаб-квартиру или высотную резиденцию, уникальный event-hall или концептуальную арт-галерею».

Как сообщил NEWS.ru эксперт в области недвижимости, близкий к ЗАО «Башня Федерация», имя покупателя «платиновых апартаментов» до последнего не разглашалось.

Была информация о том, что выкупили большую часть «платиновых апартаментов». А кто собственники — не было открытой информации, — сообщил он на условиях анонимности.

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что апартаменты имеют статус нежилого помещения, которое в конечном итоге может быть использовано для офисных целей. По его словам, там, например, может разместиться штаб-квартира какой-либо организации или центральный офис международной компании.

У депутата Мосгордумы Сергея Митрохина сделка АО «Центральная топливная компания» по покупке «платиновых апартаментов» вызвала множество вопросов. В первую очередь они касаются обоснованности такого дорогого приобретения и бюджетных расходов ради элитных площадей для чиновников.

Эта покупка вызывает очень большие вопросы. Вообще Счётная палата должна провести проверку этой Центральной топливной компании. Я направлю запрос по поводу обоснованности этих трат и происхождения этих денег. Это явно нерациональное расходование средств, а возможно, и более серьёзные причины, требующие вмешательства правоохранительных органов. Сергей Митрохин депутат Мосгордумы, бывший председатель партии «Яблоко» депутат Мосгордумы, бывший председатель партии «Яблоко»

Парламентария возмутила миллиардная сделка компании, подчинённой ДГИ, которая произошла фактически параллельно с тем, как чиновники того же департамента участвовали в «зачистках» целого ряда жилых домов с последующим выселением на улицу рядовых москвичей. Он напомнил про социальные конфликты, разгоревшиеся вокруг общежитий на ул. Дубининской, 57, на 9-й ул. Соколиной Горы, на ул. Ставропольской и по другим адресам.

Константин Опарин

Митрохин уверен, что «у всех этих зачисток одна конкретная цель — использовать земельный участок для извлечения доходов». Департамент, по его мнению, добивается того, чтобы участки под общежитиями переходили в его распоряжение, но это невозможно, пока там находятся дома с людьми. А после выселения постройки, скорее всего, пойдут под снос и на их месте начнётся новая застройка — либо коммерческая, либо под реновацию с коммерческой основой.

Пока чиновники покупают «платиновые апартаменты» для себя, судьба общежитий не будет решена никогда. Потому что у чиновников есть более «интересные» цели и задачи, — полагает Митрохин.

Вместо приобретения дорогих помещений депутат посоветовал ДГИ озаботиться тем, что с началом реновации в Москве резко затормозилось продвижение очереди на получение жилья. При этом, по его словам, в Москве строится колоссальное количество жилья, что позволяет городу решить проблему очередников за пару лет.

Также Митрохин предложил ДГИ вместо покупки «платиновых апартаментов» и выселений озаботиться предоставлением нового жилья людям из бараков и бывших общежитий, что должны были сделать ещё в 1990-е годы.

NEWS.ru направил официальный запрос руководителю ДГИ Максиму Гаману с просьбой рассказать, с какой целью приобретались новые площади в «Москва-Сити», что там будет располагаться и насколько острой является нужда структур столичного правительства в служебных и иных помещениях. Однако в пресс-службе ведомства не смогли оперативно предоставить редакции комментарий.

Башни для чиновников

АО «Центральная топливная компания» было создано в апреле 1997 года экс-министром топлива и энергетики РФ Юрием Шафраником при поддержке мэра Москвы Юрия Лужкова, которое изначально заняло «нишу на региональном оптовом рынке нефтепродуктов». Его целью было «не допускать топливных кризисов и способствовать наполнению местного (московского) бюджета, а также стабилизировать топливообеспечение Московского региона для экономической и экологической безопасности столицы». Через несколько лет Шафраник ушёл из компании «из-за разницы в подходах к стратегии дальнейшего развития».

Впоследствии акционерное общество стало заниматься инвестированием и операциями с недвижимостью, его единственным учредителем сегодня выступает Департамент городского имущества города Москвы. Через это АО и его дочерние компании власти Москвы приобретают различные активы. Так, в 2012 году Центральная топливная компания купила телеканал «Московия». В 2019 году учреждённое ей ООО «МежРегионРазвитие» стало владельцем здания на Триумфальной площади в Москве, где некогда располагалось Минэкономразвития (сейчас ведомство расквартировано в небоскрёбе «IQ-квартал» на территории «Москва-Сити»), а теперь находится столичный Департамент по архитектуре и градостроительству. Учреждённое топливной компанией АО «КИП», ныне находящееся в стадии реорганизации, в 2020 году приобрело одного из производителей медицинских масок.

pixabay.com

Покупка «платиновых апартаментов» — не первый случай, когда столичные власти приобретают для своих нужд помещения в «Москва-Сити». Так, в 2016 году правительство Москвы получило 55 тысяч квадратных метров в небоскрёбе «Око», закрыв в 2016 году сделку с Capital Group. Там разместились департаменты городского имущества, торговли и услуг, инвестиционной и промышленной политики. В 2020 году власти арендовали шесть тысяч квадратных метров в башне «Империя», где разместился Департамент информационных технологий. Тогда это объяснялось тем, что ведомству необходимо было расширять собственную структуру и увеличивать штат.

Помимо подразделений столичного правительства, в «Москва-Сити» сидят и федеральные структуры, под которые был создан комплекс «Башня министерств» в небоскрёбе «IQ-квартал». Элитный объект для размещения чиновников выкупила госкорпорация ДОМ.РФ и позднее безвозмездно передала в госказну 74,6 тысячи квадратных метров. Переезд ведомств туда объяснялся экономией бюджета и повышением эффективности работы госорганов, однако наблюдатели не исключали, что для компенсации затрат корпорации на переезд органов власти потребуются дополнительные государственные вливания.

В 2019 году в «Башне министерств» разместили около пяти тысяч сотрудников Минпромторга, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Росимущества, Ростуризма, Росаккредитации и Росстандарта.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.