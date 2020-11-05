Авиастроители, на выход: в Москве выселяют очередное общежитие

Более 50 дней обитатели бывшего общежития московского авиамоторного завода «Салют» на 9-й улице Соколиной Горы, дом 9, боролись за свои права на крышу над головой, будучи фактически выброшенными на улицу. В середине сентября сотрудники столичного департамента городского имущества и судебные приставы решили выселить их, поскольку дом 1932 года постройки признан аварийным и подлежащим сносу. Несколько лет назад часть местных жителей расселили, но оставшиеся пять семей остались там фактически на птичьих правах. В их числе оказался пенсионер Георгий Харченко, которого оставили без жилья, пока он лежал в больнице. В знак протеста против случившегося 24 и 31 октября бывший авиастроитель выходил с одиночными пикетами на Красную площадь. Местные чиновники отключили в здании теплоснабжение, воду и электричество. После уличных акций и визитов «салютовцев» в префектуру Восточного административного округа (ВАО) люди вернулись в свои комнаты, а само строение вновь подключили к коммуникациям, но их статус продолжает оставаться неясным. Подробности — в материале NEWS.ru.

Некоммуникабельность

Визит приставов в общежитие на 9-й улице Соколиной Горы 14 сентября Рабочий Компас/vk.com

Как рассказал NEWS.ru активист жилищного движения Москвы Александр Зимбовский, часть обитателей общежития на 9-й улице Соколиной Горы, 9, «явочным порядком вернулась в жилые помещения», однако пока непонятно, как на это отреагируют органы власти. Дом подключён к электричеству, отоплению и водоснабжению. Этого удалось добиться после переговоров жильцов с чиновниками префектуры ВАО. За последнее время здание уже неоднократно отключали от коммуникаций и даже блокировали входы.

Мы обращались в «Жилищник» района Соколиная Гора, в районную управу, ДГИ, жилищную инспекцию. Результатов никаких. Над нами просто издеваются! Среди нас есть жильцы в возрасте более 80 лет. Эти люди уже переболели воспалением лёгких. В XXI веке в Москве мы находимся на грани смерти от холода, — жалуются местные жители на проблемы с коммуникациями.

Задержание Георгия Харченко за одиночный пикет на Красной площади Рабочий Компас/vk.com

По словам бывшего авиастроителя, а ныне пенсионера Георгия Харченко, он не имел доступа к своей квартире 52 дня. После того как жилое помещение опечатали приставы в присутствии чиновников столичного департамента городского имущества (ДГИ), там произошёл потоп из-за того, что кто-то бросил на пол душевой шланг и открыл краны.

14 сентября, когда я был на операции в больнице, а мой сын на работе, к нам пришли приставы, взломали дверь и опечатали квартиру вместе с личными вещами, часть которых, как потом выяснилось, пропали, — говорит Георгий Харченко.

С того времени пенсионер устраивал два одиночных пикета на Красной площади, за один из которых на него составили административный протокол по статье 20.6.1 за якобы отсутствие средств индивидуальной защиты, хотя бывший заводчанин утверждает, что был в медицинской маске и перчатках. Кроме того, жильцы общежития «осаждали» префектуру ВАО, оставаясь там ночевать, и обращались к депутатам Мосгордумы за помощью. В их интересах столичный парламентарий-оппозиционер Михаил Тимонов обратился с запросом в мэрию. Он напомнил, что ещё в 1990-е годы это здание было признано ветхим и подлежащим сносу.

Визит приставов в общежитие на 9-й улице Соколиной Горы 14 сентября Рабочий Компас/vk.com

С согласия управы района Соколиная Гора «Салют» заселял в дом иногородних работников, причём без заключения письменных договоров и без каких-либо обязательств по дальнейшему обеспечению граждан жилой площадью. В 2006 году Росимущество передало дом в собственность Москвы, однако право собственности города было зарегистрировано лишь в 2013-м, а до этого «Салют» продолжал вселять в дом иногородних работников. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин поручил рассмотреть жилищные вопросы иногородних граждан, вселённых в дом по письменному разрешению администрации «Салюта», без надлежащего оформления и регистрации по месту жительства. Во исполнение этого поручения департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы подобрал и предлагал сотрудникам предприятия однокомнатные квартиры на праве соцнайма, но до сих пор в доме продолжают проживать без регистрации трое граждан, вселённых в 2008–2010 годах. Исходя из конституционных принципов юридического равенства и поддержания доверия граждан к действиям государства, принятое правительством Москвы в 2013 году решение должно быть исполнено в отношении всех жильцов этого дома без исключения. В настоящее время распоряжением правительства Москвы от 5 июня 2019 года дом был признан аварийным и подлежащим сносу, что требует принятия неотложных мер по расселению оставшихся в доме жильцов. Михаил Тимонов депутат Мосгордумы депутат Мосгордумы

В своём запросе парламентарий потребовал от столичных властей сообщить ему о принимаемых мерах, но ответа пока не получил. Как сообщил NEWS.ru один из его помощников, также Михаил Тимонов совместно с другими депутатами Мосгордумы — Еленой Янчук и Виктором Максимовым — направил обращение главе ДГИ Максиму Гаману с предложением встретиться и обсудить проблемы «салютовцев».

NEWS.ru обратился за комментарием в ДГИ с просьбой изложить официальную позицию чиновников в связи с данной ситуацией, однако там не смогли оперативно ответить на запрос редакции.

Другого жилья у нас для вас нет

Жители общежития на 9-й улице Соколиной Горы ночуют в префектуре ВАО Рабочий Компас/vk.com

По словам Георгия Харченко, в октябре 2018 года приставы уже приходили к нему, но, ознакомившись с судебными решениями, ушли, а «через два года без всяких уведомлений нагрянули как рейдеры». В ответ на это он решил вернуться в родные стены, поскольку власти, по словам бывшего рабочего, нарушают его законные права.

Мы решили вернуться домой в порядке 14-й статьи Гражданского кодекса, допускающей самозащиту прав, которая может быть соизмерима с нарушением. Раз они сменили замок, мы решили заменить его. Но когда мы пришли 4 ноября, дверь в нашу квартиру уже была открыта, сигнализации на двери, которой они нас пугали, не было. Ждём реакции ДГИ и судебных приставов. Но похоже, что эти структуры сделали вид, что они здесь ни при чём, — полагает пенсионер.

Как рассказывает Александр Зимбовский, «салютовцев» пытались выселить на улицу ещё в 2011 году, но на рубеже 2013–2014 годов благодаря многочисленным акциям протеста, в том числе круглосуточной манифестации около столичной мэрии в мае 2012-го, удалось добиться расселения 47 семей. Однако некоторым жильцам не повезло. В малопригодном для жилья доме на 9-й улице Соколиной Горы осталось пять семей — всего около 10 человек. По словам Георгия Харченко, без нового жилья оставили тех, кто наиболее активно отстаивал свои права.

Мне предлагали квартиру, но когда я туда пришёл, то ужаснулся: полы все вздёрнуты, подоконники сломаны, сантехника разбита. Такое ощущение, что там был не то жёсткий обыск, не то погром. Иными словами, этот шалман был ещё хуже, чем жильё в общежитии. У меня нет средств, чтобы делать там капитальный ремонт, но мне сказали, что другого жилья у них для меня нет. С 2014 года я стал ждать и судился с ДГИ, — говорит Харченко.

В распоряжении NEWS.ru имеется решение Измайловского суда Москвы от 13 марта 2015 года. Из него можно узнать позицию ДГИ, по мнению которого, Георгий Харченко, устроившийся на завод «Салют» в 2003 году, живёт со своей семьёй в общежитии на 9-й улице Соколиной Горы без правоустанавливающих документов. В связи с этим ведомство требовало выселить бывшего авиастроителя и его родственников. В свою очередь семья рабочего просила признать за ними право на пользование жилыми помещениями.

Суд занял «центристскую» позицию. С одной стороны, он отказал ДГИ в требовании выселить Георгия Харченко, признав, что он и его родственники «вселились в спорное жилое помещение не самоуправно, злоупотреблений или нарушений при вселении по спорному адресу не допускали», а отсутствие у них регистрации в общежитии «само собой не свидетельствует о неправомерности их проживания по указанному адресу». С другой же стороны, суд не встал и на сторону заводчанина, поскольку он не стоял на учёте как нуждающийся в жилье.

Департамент обжаловал это решение, и апелляционный суд постановил отказать мне в праве на жильё, но не обязал выселить всю квартиру, то есть мой сын Данил в судебном решении о выселении не числился и фактическим имеет право на проживание, хотя уже в октябре этого года приставы заявили, что якобы нет доказательств, что сын имеет такое право, — комментирует ситуацию Харченко.

Жители общежития на 9-й улице Соколиной Горы ночуют в префектуре ВАО Рабочий Компас/vk.com

Это не единственное общежитие в Москве, жители которого рискуют в любой момент оказаться на улице. В октябре извещение от судебных приставов с требованием покинуть жильё получили жильцы дома на Аминьевском шоссе, 11, в столичном районе Очаково-Матвеевское. Там обитают строительные рабочие (сотрудники Кунцевского комбината ЖБИ-9), некоторые проживают в доме около 15 лет. В 2016 году ДГИ стал новым владельцем дома и начал предпринимать попытки к «зачистке» объекта. В итоге подразделение мэрии стало судиться с «самозахватчиками» и выигрывать в судах один иск за другим.

В конце сентября возобновилась активность вокруг общежития на улице Ставропольской, 17, в столичном районе Люблино. Как рассказывал NEWS.ru депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, жителей этого дома приставы также приезжали выселять. Некогда это здание принадлежало строительному тресту, затем его передали Московскому технологическому университету МИРЭА, и общежитие получило название Дом студента МИРЭА. Однако там до сих пор живут люди, у которых возник спор с вузом.

Кроме того, как писал NEWS.ru, в сентябре судебные приставы начали выселение жителей общежития бывшей фабрики «Красный суконщик» на улице Дубининской в Даниловском районе Москвы. Большинству жильцов власти столицы предоставили новые квартиры несколько лет назад, а остальных пытаются выселить через суд.