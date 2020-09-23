Из суконщиков в бомжи: жильцов общежития в центре Москвы выгоняют на улицу

Судебные приставы начали выселение жителей общежития бывшей фабрики «Красный суконщик» на улице Дубининской в Даниловском районе Москвы. Часть местных жителей, большинство которых ранее имели отношение к закрывшемуся предприятию, власти столицы расселили несколько лет назад, остальным обещали предоставить жильё, но в итоге через суд добились выселения, фактически выставив несколько семей на улицу. Само здание 1870 года постройки находится в неудовлетворительном состоянии, за последние полтора десятилетия оно фигурировало в сводках МЧС, когда там происходили обрушения конструкций и пожар. Однако жильцы полагают, что они могут мешать неким структурам, которые хотят заполучить земельный участок для застройки. NEWS.ru выяснил подробности истории, которая оказалась концентрированным выражением лихой постсоветской действительности.

«Зачистка идёт»

Предприятие «Красный суконщик» основано во второй половине XIX века и изначально называлось суконной фабрикой Торгового дома «П. и Ф. Котовы». После Октябрьской революции оно некоторое время именовалось фабрикой имени Троцкого треста «Моссукно», а затем получило своё последнее название. В 1990 году завод возглавил Михаил Киселёв, при котором комбинат акционировали, а через несколько лет гендиректор стал фигурантом уголовного дела о миллиардных хищениях.

Ещё одна история, благодаря которой «Красный суконщик» мелькал в новостных лентах, — серия терактов в Москве, Буйнакске и Волгодонске в сентябре 1999 года. По подозрению в причастности к ним силовики схватили работника предприятия Тимура Дахкильгова. Смывы с его рук якобы показали наличие на коже следов взрывчатого вещества гексогена, после чего рабочего несколько дней пытали и требовали сознаться в преступлениях, к которым он, как выяснилось, не имел никакого отношения. Когда Дахкильгов оказался на свободе, он рассказал, что задержали его потому, что он «из группы риска — ингуш, да к тому же из Грозного». А что касается следов взрывчатки, то её перепутали с гексаном — растворителем, который рабочие используют для очистки шерсти. Теперь у семьи бывшего беженца из Чечни новые злоключения — вместе с соседями по общежитию они оказались в числе тех, кому велели выселиться на улицу.

Юлия Арто/Facebook.com

Формально АО «Московский суконный комбинат „Красный суконщик“» прекратило существование только в сентябре 2018 года, но само производство остановилось ещё во второй половине 2000-х и на месте фабрики открыли бизнес-центр. От предприятия осталось общежитие — четырёхэтажное здание 1870 года постройки на ул. Дубининской, 57, корпус 2. Уже с тех пор у местных жителей начались проблемы. В 2006 году предприятие обратилось с иском о выселении из общежития жены и троих детей Тимура Дахкильгова без предоставления другого жилого помещения, но тогда Симоновский суд Москвы прекратил производство по иску. Спустя десятилетие с небольшим та же инстанция заняла диаметрально противоположную позицию.

В 2010 году распоряжением Росимущества значительную часть здания передали в собственность Москвы и спустя четыре года большинство его обитателей расселили, предоставив новую жилплощадь в Некрасовке, а оставшимся предложили заключить договоры социального найма, но затем столичные власти начали выселять их через суд. На сегодняшний момент в общежитии осталось пять семей, которые по непонятным причинам жильё не получили.

В 2019 году суд по искам Департамента городского имущества Москвы принял несколько решений о выселении оставшихся жильцов. И вот 22 сентября в здание пришли судебные приставы и неизвестные люди в штатском (вероятно, чиновники или коллекторы, они, по словам очевидцев, прибыли на автомобилях без номеров), чтобы выселить семьи Дахкильговых и Меджидовых, выкинув их вещи в коридор. Позднее «гости» обещали «выполнить решения суда» и в отношении других жильцов.

К нам приходят выселять нас в жёстком режиме, ничего не предлагая при этом. Сказали, что нас просто нигде нет, что мы вселились самовольно. Можно сказать, мы даже не работали [на «Красном суконщике»]. Тут есть две многодетных семьи — у одной четверо детей, у другой трое, но их (тех, кто выселяет. — NEWS.ru) ничего не останавливает, они даже изъясняются так: «Зачистка идёт». Я не знаю, как это назвать, но у меня с языка сорвалось, что это просто фашизм, — рассказывает одна из бывших сотрудниц «Красного суконщика» Светлана Гончар.

Согласно сайту «Реформа ЖКХ», в настоящее время в доме официально проживают 25 человек в шести жилых помещениях. С мая 2014 года обслуживанием здания занимается ГБУ «Жилищник» Даниловского района Москвы, в 2017 году, как говорят местные жители, в здании по бумагам прошёл капремонт, но в реальности его не было. Аварийным, по данным картотеки портала, объект не числится. Однако согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина от 5 июня 2019 года № 268-РП, копия которого имеется в распоряжении NEWS.ru, общежитие признано аварийным и подлежащим сносу. Стоит отметить, что в апреле 2008 года рядом со зданием случился обвал грунта в месте прохождения канализационного коллектора. В результате на доме образовалась трещина с первого по четвёртый этаж. В августе того же года там обрушилась часть перекрытия, через месяц там происходило аналогичное ЧП. По словам активиста жилищного движения Москвы Александра Зимбовского, «людей на годы оставили жить в доме, нехило разрушенном как водой, так и отсутствием ремонта». Он добавил, что полы в комнатах прогибались так, что людям приходится класть на них сверху дополнительные доски, часть кухонь была огорожена решётками из-за дыр, ведущих с четвёртого этажа на второй.

В исках департамента городского имущества Москвы, имеющихся в распоряжении NEWS.ru, говорится, что некоторые жильцы якобы занимают спорные жилые помещения без правоустанавливающих документов, а также имеют регистрации по другим адресам. В частности, Ашуре Меджидовой, которая проживает в общежитии с 1995 года на вполне законных основаниях, столичные власти «вменили» то, что она якобы фиктивно развелась с супругом, которого жильём обеспечили. В результате женщина осталась не только без семьи, но с перспективой остаться без крыши над головой.

Юлия Арто/Facebook.com

Редакция обратилась за комментарием в столичный департамент городского имущества и департамент СМИ и рекламы, но там не смогли оперативно ответить на запрос.

«Очень любит жильё и не очень любит людей»

На призыв о помощи жильцов откликнулся депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. В беседе с NEWS.ru он сообщил, что в действиях приставов и «курировавших» чиновников департамента городского имущества было много нарушений закона и конституционных прав граждан.

Там проблема в том, что с некоторыми жильцами не были оформлены договоры социального найма, то есть законодательство не было соблюдено. И сейчас все эти люди являются для чиновников бомжами. Когда я прибыл в общежитие, застал выселение Ашуры Меджидовой, у которой, кстати, договор соцнайма есть, из её комнаты. Выселения семьи Дахкильговых удалось не допустить. В первом случае женщина подала заявление в суд о приостановке выселения, и уже прошло первое заседание, второе назначено на 8 октября. В случае с Дахкильговыми есть только решение суда первой инстанции о выселении, причём в 2006 году было аналогичное решение о том, что они имеют право на проживание. Недавно это решение было отменено, но жильцы подали апелляцию. То есть выселение невозможно, если люди уже обратились в суд. Я спрашивал у приставов, на каком основании они выселяют людей. Они сказали, что решения суда и исполнительные листы у них есть, но показывать их не стали. Кроме того, неприятно очень было наблюдать «всевластие» человека, представившегося старшим специалистом департамента городского имущества, который командовал приставами. Он хотел все вещи выселяемых семей выставить на улицу, но этого удалось не допустить, в результате часть имущества осталась в коридоре. То есть они, видимо, приезжали с решимостью выселять людей на улицу, но прибытие депутатов, журналистов и активистов помешало этому. Сергей Митрохин депутат Мосгордумы, бывший председатель партии «Яблоко» депутат Мосгордумы, бывший председатель партии «Яблоко»

Парламентарий добавил, что намерен обращаться к московским властям с требованием предоставить выселенным семьям новую жилплощадь. В настоящее время комнаты, принадлежащие Дахкильговым и Меджидовой, опечатаны, но люди остались в общежитии, потому что «им более негде жить и платить за аренду жилья».

Очень показательно говорил вчера представитель департамента городского имущества жильцам: «Почему вы здесь находитесь? Вы не имеете права здесь находиться!» Послушайте, они находятся в принадлежащем городу помещении, которое не опечатано, по которому нет никакого судебного решения. Почему они не имеют права там находиться? Тротуары тоже городское имущество. По ним тоже нельзя ходить? Эта история очень странная, — обратил внимание Митрохин.

Кроме этого, он заметил, что представитель столичного департамента городского имущества всё время звонил какому-то начальнику по имени Марат. Депутат позднее посмотрел штат ведомства и нашёл людей с таким именем, которые занимают довольно низкие должности. Следующий момент, на который обратил внимание парламентарий и другие участники происходящего, это присутствие вместе с чиновниками мэрии и приставами «странных личностей». Они прибыли к зданию на автомобиле, с которого тут же скрутили номера, а затем стали фиксировать всё, особенно интерьеры опечатываемых комнат, на камеры.

Сергей Митрохин

Сергей Митрохин предполагает, что в Москве началось «какое-то обострение с общежитиями». По его словам, 23 сентября второй оперативный полк ППС приезжал на Ставропольскую, 17, в столичном районе Люблино. Жителей этого дома, по словам депутата, приставы также приезжали выселять. Некогда это здание принадлежало строительному тресту, затем его передали Московскому технологическому университету МИРЭА и общежитие получило название Дом студента МИРЭА. Однако там до сих пор живут люди, у которых возник спор с вузом.

Там минимум 11 человек проживают абсолютно законно и даже с пропиской. И там никаких судебных решений нет. Периодически им перерезают канализацию, чтобы залить подвал дерьмом, отрезают газовую трубу и таким образом выживают людей, — комментирует депутат Мосгордумы.

Также он напомнил про выселение из общежития Минобороны на Пироговке, 51, в начале 2019 года. Ещё одна громкая история происходила вокруг жилого дома Мосшёлка, защита жильцов которого обернулась силовым противостоянием в 2013 году. Как говорит Александр Зимбовский, чаще всего подобные истории случались до 2005 года, но после протестов затихали, хотя, как показывают последние события, не перестают возникать.

Вся история, вероятно, связана с тем, что департамент городского имущества и департамент жилищной политики очень любят жильё и не очень любят людей, — предполагает активист.

По словам Сергея Митрохина, конфликты вокруг общежитий связаны с тем, что какие-либо структуры хотят их переоборудовать для коммерческих нужд либо когда на земельные участки под ними «положили глаз» застройщики. Парламентарий подчёркивает, что в таких историях, как правило, есть много интересов, которым мешают «бомжи» из числа обитателей рабочих общежитий.