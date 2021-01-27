Депутата КПРФ могут исключить из партии за нецензурные песни в TikTok

https://static.news.ru/photo/2ad265a4-6141-11eb-9044-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

КПРФ пригрозила сахалинскому депутату Сергею Булатову, представляющему движение в Собрании Томаринского городского округа, исключением из партии. Поводом для этого стали его ролики в социальной сети TikTok.

По словам первого секретаря обкома КПРФ в Сахалинской области Павла Ашихмина, однопартийцам народного избранника не понравилось то, что тот записывал нецензурные песни в присутствии детей.

Пока мы оставили это дело на усмотрение местного отделения партии. Они рассмотрят этот поступок с учётом его объяснений, с учётом его предыдущей деятельности и примут решение о привлечении к дисциплинарной ответственности, — цитирует Ашихмина РИА Новости.

Он назвал действия сахалинского коммуниста неэтичными и недостойными члена партии.

Булатов видеоролики из TikTok уже удалил. Тем не менее в правоохранительные органы уже поступила просьба провести проверку в отношении депутата.

Ранее NEWS.ru писал, что доктор биологических наук и известный телеведущий Николай Дроздов создал аккаунт в TikTok.