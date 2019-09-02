https://static.news.ru/photo/e404d678-ce22-11e9-a5e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв предложил рассказывать школьникам и студентам об опасности вербовки террористами в Интернете. Такую просветительскую работу, по его словам, нужно вести, так как принимаемые уже государством меры в этой сфере могут быть недостаточными.

Всех этих мер будет недостаточно, если сами школьники и студенты не осознают опасность, которая их подстерегает в интернете, в общении с вербовщиками террористов, которые за ширмой красивых слов и благих устремлений скрывают свои истинные намерения, — приводит его слова пресс-служба комитета.

Он также отметил положительный опыт работы киберволонтёров и кибердружинников, которые помогают выявлять опасные сайты и ведут разъяснительную работу в молодёжной среде. 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата связана с трагедией, произошедшей 15 лет назад.

1 сентября 2004 года группа террористов захватила школу № 1 в Беслане. В заложниках тогда оказались более 1,2 тысячи человек — школьники, их родители и учителя. Три дня их держали в начинённом взрывчаткой спортивном зале без еды и воды. Во время штурма погибли или позднее скончались 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 пострадавших, 70 из них — дети.

Ранее News.ru писал, что журналист Юрий Дудь снял документальный трёхчасовой фильм «Беслан. Помни». Его героями стали люди, пережившие эту трагедию.