https://static.news.ru/photo/c974f63c-19ca-11ea-93e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Чипирование животных — это первый признак апокалипсиса, последствия которого предсказаны в Библии. Следующим этапом станет вживление чипов людям, заявила депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева.

По её мнению, ни один православный человек не может видеть в этом хороший сигнал.

Нельзя же сейчас взять и объявить: всем чипы внедряем. Естественно, православная страна встанет против этого всего. Поэтому надо постепенно, аккуратно. Вот давайте сначала зверушкам введём, — разоблачила коварство плана Енгалычева в комментарии изданию «Подъём».

По её словам, в Государственной думе ещё пять лет назад обсуждали этот вопрос, и тогда было заявлено, что в медицинских целях людям чипы внедряют уже сейчас. Депутат назвала происходящее ужасом, а объёмы выделяемых на такие цели средств кошмаром.

В Мосгордуме Енгалычева представляет Коммунистическую партию Российской Федерации.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство сельского хозяйства планирует внести в Госдуму законопроект об обязательной идентификации животных с помощью чипов или татуировок со штрихкодом. Изначально целью инициативы было выявление источников и вспышек заболеваний скота, однако в дальнейшем было предложено распространить эту практику и на домашних питомцев.