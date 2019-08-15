https://static.news.ru/photo/8ea79242-bf63-11e9-b8ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: ziaaero/facebook.com

Приостановить работу аэропорта Жуковский после инцидента с самолетом А321 предложил депутат Госдумы Василий Власов. Соответствующее обращение парламентарий направил министру транспорта Евгению Дитриху.

Во избежание ЧП считаю целесообразным закрытие аэропорта Жуковский до ликвидации всех несанкционированных мусорных полигонов на территории одноимённого городского округа Московской области, — цитирует обращение Власова РИА Новости .

По убеждению депутата, «мастерство экипажа позволило избежать человеческих жертв, однако подобные инциденты не должны повторяться», в связи с этим он просит Евгения Дитриха «дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации».

Как писал News.ru, ранее Минприроды потребовало провести проверку мусорных полигонов в районе аэропорта Жуковский после аварийной посадки А321.

До этого глава подмосковного Минэкологии Дмитрий Куракин опроверг данные о том, что причиной инцидента могла стать свалка в районе аэропорта. По его словам, ближайший к месту ЧП полигон был закрыт в 2012 году и не является местом большого скопления птиц, которые попали в двигатель самолёта.