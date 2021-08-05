«Высказанная ВОЗ позиция — гуманитарная»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила за мораторий на ревакцинацию в развитых странах от COVID-19. Согласно позиции ВОЗ, в бедных странах население не может получить даже первую дозу, в то время как жители Первого мира вакцинируются уже «по второму кругу». При этом в российском Роспотребнадзоре призвали делать ревакцинацию раз в полгода из-за новых штаммов коронавируса. Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин в интервью NEWS.ru рассказал, актуален ли призыв международного института для России и насколько отечественная политика идёт вразрез с этими установками.

— На фоне предписания Роспотребнадзора о необходимости ревакцинации ВОЗ заявила, что развитым странам этого делать не нужно, так как это замедлит поставки вакцины в бедные страны, где и так проблемы с препаратами. Как должна действовать Россия?

— Что касается позиции ВОЗ, то понятно, что признанных в мире вакцин не хватает. В Латинской Америке, в других бедных странах их недостаточно, и позиция, высказанная ВОЗ, — гуманитарная. Не думаю, что в полной мере это ассоциировано с нашей страной. Как все видят, сейчас производство вакцины вышло на тот уровень, когда мы полностью обеспечиваем своё население, плюс мы продаём её в другие страны. Однако в первую очередь мы всё равно должны думать о своих гражданах.

Chen Junxia/XinHua/Global Look Press

Что же до заявлений Роспотребнадзора о ревакцинации, думаю, они правильные. Все эксперты, эпидемиологи говорят о том, что вакцинировавшимся или переболевшим коронавирусом стоит поставить прививку через семь-восемь месяцев. С учётом наступления новых штаммов ревакцинироваться нужно. Противоречий между позициями ВОЗ и Роспотребнадзора я в этом смысле не вижу.

— Однако, согласно сразу нескольким источникам, некоторые наши поставки вакцины в другие страны срываются из-за того, что резко вырос спрос внутри страны.

— Тут вам лучше обратиться к производителям препарата, к ответственным за контракты, они в этом вопросе более компетентны. Однако я убеждён, что это не системная проблема. Возможно, пока не удаётся развернуть весь комплекс производства в других странах. В других странах может быть что-то ещё — причины могут быть разными, надо смотреть на каждый случай отдельно.

— ВОЗ, как и ЕС, до сих пор не признала наши вакцины. Они сами усугубляют проблему, о которой говорят?

— Во-первых, не стоит ставить знак равенства между ВОЗ и ЕС. Еврокомиссия своими действиями преследует в том числе политические цели. Сейчас в вопросах вакцин идёт жёсткая конкуренция, борьба за производителей, это всё вопрос бизнеса в большой степени. Также это борьба за политический авторитет, за научный авторитет. Вакцина была зарегистрирована уже год назад, её используют 70 стран, в том числе европейские: Монако, Ватикан, Венгрия и другие. Однако ЕС до сих пор не может зарегистрировать «Спутник V». На мой взгляд, тут просто играют усиленные политические мотивы. Представить конкретных замечаний нашим производителям они не могут. Говорят, что она не совсем безопасна, но не приводят никакой конкретики. Я сам долгие годы занимался научными исследованиями эффективности и безопасности психотропных препаратов, поэтому знаю, что этот вопрос рассматривается всегда под углом конкретных претензий. Что не так с нашей вакциной? Аллергическая реакция? Непереносимость? Влияние на иммунитет? Нет, никаких таких претензий нет.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Весь пакет необходимых документов мы передали, замечаний по нему не было. Более того, представители ЕС приезжали к нам на производство, и тоже у них не было замечаний. Это обычная волокита. Коммерция плюс политика, как и с нелепыми санкциями. Думаю, это в русле позиции по сдерживанию развития нашей страны.

— Ревакцинация понадобилась в связи с новыми штаммами, которые, видимо, не прекратят появляться. Может быть, тогда пора отменить все антиковидные меры?

— Тут следует прислушаться к учёным, к эпидемиологам. По мере того как мы будем достигать уровня всеобщего иммунитета, ограничительные меры будут отменяться. Впрочем, они и сейчас носят локальный характер. Решения о мерах принимают в каждом конкретном случае главы субъектов. Нет, слава богу, никаких федеральных указов о локдауне. Правительством и главами регионов проводится гибкая политика, чтобы, с одной стороны, не допустить роста заболеваемости, а с другой стороны — не навредить бизнесу. Люди тоже должны работать и кормить семьи.