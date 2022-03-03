«Господа хорошие из Apple, идите-ка вы лесом!»: Бутина о прекращении продаж

Депутат Госдумы Мария Бутина в Telegram-канале представила российский смартфон AYYA T1, который, по её словам, должен полностью заменить продукцию Apple. Накануне американская компания закрыла возможность покупки товаров на своём официальном сайте в России. По словам Бутиной, стоимость отечественного устройства составит 15 тысяч рублей. Смартфон работает на платформе Android, также планируется его запуск на российской системе «Аврора».

Знаете что, господа хорошие из Apple, а идите-ка вы лесом! А вы, мои дорогие, станьте очевидцем первого соприкосновения депутата с отечественным смартфоном AYYA T1. Получилось лаконично: я и Ая. Главное в этом устройстве: кнопка полного отключения камеры и микрофона. Аналогов в мире нет. Так что малышка Ая — самый надёжный телефон от чужих глаз и ушей! Прорвёмся, товарищи. Даже не переживайте. И не такое проходили, — сообщила Бутина.

В Москве 2 марта не открылись магазины ретейлера re:Store, продающего гаджеты Apple. В частности, несколько покупателей так и не дождались открытия магазина re:Store на Пречистенке, не работает магазин в ТЦ «Европейский». В то же время сотрудники торговой точки у станции метро «Преображенская» сообщили корреспондентам о скором поступлении в магазин новой техники.

В настоящее время в интернет-магазине компании невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods, а также оборудование для умного дома.