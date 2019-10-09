https://static.news.ru/photo/343b4bc0-ea63-11e9-b147-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Переход на четырёхдневную рабочую неделю не должен повлечь за собой сокращение зарплат. Они должны оставаться на прежнем уровне или расти. Об этом заявил первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

То есть речь не идёт о том, чтобы сократить заработную плату. Речь идёт о том, чтобы сокращать рабочие часы, — цитирует парламентария АГН « Москва ».

Исаев добавил, что происходивший в своё время переход на восьмичасовой рабочий день не сопровождался снижением зарплат.

Ранее стало известно, что член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин высказался за плавный переход на четырёхдневку. По его мнению, рабочую неделю следует сокращать ежегодно на один час: в 2020 году вместо 40 часов она должна составлять 39, в 2021 - 38 часов и так далее.

Как писал News.ru, ещё один парламентарий Михаил Тарасенко счёл невозможным переход на четырёхдневную рабочую неделю в современных российских условиях. По его словам, в РФ ещё не настолько проведена роботизация производства, чтобы данная тема была актуальной.