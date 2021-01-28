Депутат ГД раскрыл, сколько денег недополучили пенсионеры

https://static.news.ru/photo/6151fff6-61df-11eb-b758-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пенсионеры в течение пяти лет недополучили по 1100 рублей в месяц. Виной тому стала отмена индексации пенсий, считает первый заместитель Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг.

У нас уже пять лет не индексируется пенсия работающим пенсионерам. Эта недоплата составляет примерно 8% от пенсии. Все потому, что в 2016 году индексация пенсии составила 4% вместо 12,8%. То есть каждый месяц в течение пяти лет пенсионерам недоплачивали 1100 рублей, — приводит слова Гартунга «ФАН».

Депутат посчитал, что работающие пенсионеры недополучили от государства 179 376 рублей, неработающие — 66 108 рублей на человека за последние пять лет. По информации политика, в стране проживает порядка 9 млн неработающих пенсионеров. И если в среднем каждому из них недоплатили по 179 с лишним тысяч рублей, то получится «колоссальная сумма».

Ранее NEWS.ru сообщал, что законопроект об индексации всех пенсий не ниже уровня инфляции поступил на рассмотрение в Госдуму. Об этом рассказал глава справороссов Сергей Миронов.