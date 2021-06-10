Дептранс предложит москвичам альтернативу личному транспорту

https://static.news.ru/photo/d6434dd6-f49a-11ea-8da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тендер на развитие единого транспортного портала «Московский транспорт» разместил на портале госзакупок департамент транспорта Москвы. Об этом пишет издание «Коммерсант».

В техническом задании к закупке указано , что победитель конкурса создаст на портале и в одноимённом приложении модуль «Расчёт стоимости владения личным транспортом», оценка будет осуществляться на основании данных, представленных пользователем, и собственных алгоритмов расчёта. Авторы проекта считают, что система должна обеспечивать «формирование рекомендаций по замене личного автотранспорта на иной».

Также на портале появится возможность рассчитать лизинг автомобиля и выбрать оптимальный проездной с помощью модуля «Тарифный калькулятор».

Согласно документам, начальная стоимость проекта составляет 33,9 млн рублей. Срок окончания подачи заявок — 17 июня.

По словам руководителя Института исследований Интернета Карена Казаряна, аналогичные сервисы для планирования маршрутов есть в ряде стран Европы. Эксперт считает, что для оценки стоимости владения автомобилем необходимо также передать данные о типичных ежедневных маршрутах.

В свою очередь глава кластера Sharing Economy Российской ассоциации электронных коммуникаций Антон Губницын не исключил, что таким образом столичный дептранс планирует стимулировать граждан к использованию каршеринга.

Дептранс столицы запустил приложение «Московский транспорт» в 2017 году. Пользователи могут с помощью данного приложения выбрать оптимальный маршрут, наблюдать за передвижением общественного транспорта и пополнять карты «Тройка».

В конце апреля в Москве начал работу в тестовом режиме так называемый народный каршеринг «Рули». Он позволяет гражданам предоставлять для аренды личный автомобиль.

Ранее стало известно, что Минтранс просят объяснить штрафы за среднюю скорость.