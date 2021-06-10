Дептранс предложит москвичам альтернативу личному транспорту

Тендер на развитие единого транспортного портала «Московский транспорт» разместил на портале госзакупок департамент транспорта Москвы. Об этом пишет издание «Коммерсант».
В техническом задании к закупке
Также на портале появится возможность рассчитать лизинг автомобиля и выбрать оптимальный проездной с помощью модуля «Тарифный калькулятор».
Согласно документам, начальная стоимость проекта составляет 33,9 млн рублей. Срок окончания подачи заявок — 17 июня.
По словам руководителя Института исследований Интернета Карена Казаряна, аналогичные сервисы для планирования маршрутов есть в ряде стран Европы. Эксперт считает, что для оценки стоимости владения автомобилем необходимо также передать данные о типичных ежедневных маршрутах.
В свою очередь глава кластера Sharing Economy Российской ассоциации электронных коммуникаций Антон Губницын не исключил, что таким образом столичный дептранс планирует стимулировать граждан к использованию каршеринга.
Дептранс столицы запустил приложение «Московский транспорт» в 2017 году. Пользователи могут с помощью данного приложения выбрать оптимальный маршрут, наблюдать за передвижением общественного транспорта и пополнять карты «Тройка».
В конце апреля в Москве начал работу в тестовом режиме так называемый народный каршеринг «Рули». Он позволяет гражданам предоставлять для аренды личный автомобиль.
Ранее стало известно, что Минтранс просят объяснить штрафы за среднюю скорость.