Минтранс просят объяснить штрафы за среднюю скорость

https://static.news.ru/photo/4d243420-1bc3-11eb-b2c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов направил официальный запрос в Минтранс по поводу вынесения штрафов о средней скорости, а также об установке камер её фиксации. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, в своём письме Старовойтов интересуется , известно ли министерству о том, что подобные устройства видеонаблюдения за водителями в стране уже установлены. Кроме того, он просит сообщить ему количество этих приборов и то, на какие средства они были приобретены.

Как объяснил в беседе с «Известиями» сам депутат, ему стало известно, что Минтранс готовит в КоАП поправки о появлении нового штрафа за превышение водителями средней скорости. Такого понятия в законодательстве в настоящее время нет.

Мне бы хотелось для начала, чтобы Минтранс ответил честно на вопрос: насколько законны были штрафы за среднюю скорость и количество их вынесения. И вернут ли эти деньги гражданам, которые их заплатили, — заявил Александр Старовойтов.

Сам он хотел бы порекомендовать министерству в первую очередь выполнить поручение президента РФ Владимира Путина не прятать камеры.

«Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф», — сказал президент во время выступления на Госсовете.

Депутат отмечает, что с момента данного поручения прошло уже несколько лет, однако до сих нет ни одного нормативно-правового акта, регулирующего количество камер на участке пути.

Ранее стало известно, что в конце лета правила оформления страхового полиса ОСАГО в России изменятся. Владельцам автомобилей больше не потребуется документ о прохождении техосмотра при оформлении полиса.