В России изменятся правила оформления ОСАГО

В конце лета правила оформления страхового полиса ОСАГО в России изменятся. Как пишет «Коммерсант», владельцам автомобилей больше не потребуется документ о прохождении техосмотра при оформлении полиса.
Инициативу Госдума
Автостраховщики согласны с законопроектом, но напоминают россиянам, что с марта 2022 года при отсутствии ТО будет взиматься штраф в размере двух тысяч рублей.
С начала года автовладельцам перекрыли возможность покупать диагностические карты, так как теперь всё оформляется электронно, а сам техосмотр машины нужно снимать на видео. Страховщики считают, что благодаря новым правилам в стране удастся исключить махинации с фотошопом и избавиться от очередей.
На скидку при оформлении ОСАГО может повлиять коэффициент бонус-малус (КБМ). Об этом ранее рассказал автоюрист Дмитрий Славнов. Эксперт советует, получая полис, обращать внимание, чтобы в документе был указан КБМ, так как он подтверждает факт вождения автомобиля без аварий. В будущем это повлияет на скидку при оформлении нового документа.