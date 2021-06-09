В России изменятся правила оформления ОСАГО

https://static.news.ru/photo/f3d1c7f4-c9a8-11eb-872b-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В конце лета правила оформления страхового полиса ОСАГО в России изменятся. Как пишет «Коммерсант», владельцам автомобилей больше не потребуется документ о прохождении техосмотра при оформлении полиса.

Инициативу Госдума должна принять в третьем (окончательном) чтении 15 июня. Её авторы, депутаты ГД Анатолий Аксаков, Алексей Изотов, Игорь Дивинский заявили, что причиной исключения диагностической карты из списка необходимых документов стала нехватка самих станций техосмотра. Многим автовладельцам негде пройти ТО.

Автостраховщики согласны с законопроектом, но напоминают россиянам, что с марта 2022 года при отсутствии ТО будет взиматься штраф в размере двух тысяч рублей.

С начала года автовладельцам перекрыли возможность покупать диагностические карты, так как теперь всё оформляется электронно, а сам техосмотр машины нужно снимать на видео. Страховщики считают, что благодаря новым правилам в стране удастся исключить махинации с фотошопом и избавиться от очередей.

На скидку при оформлении ОСАГО может повлиять коэффициент бонус-малус (КБМ). Об этом ранее рассказал автоюрист Дмитрий Славнов. Эксперт советует, получая полис, обращать внимание, чтобы в документе был указан КБМ, так как он подтверждает факт вождения автомобиля без аварий. В будущем это повлияет на скидку при оформлении нового документа.