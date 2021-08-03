Дептранс опроверг новость о возгорании в московском метро

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Новости о возгорании кабеля в тоннеле московского метрополитена не соответствуют действительности. Об этом сообщил дептранс города Москвы в своём Telegram-канале.

Московское метро едет штатно. Раньше в тоннеле одного из перегонов произошло незначительное тление провода светильника. Машинист оперативно его устранил, — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что никакой угрозы для безопасности пассажиров и движения поездов не было. Сотрудники подземки внимательно следят за происходящим и строго контролируют работу московского транспорта.

Информация о том, что в тоннеле между станциями «Театральная» и «Тверская» на Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошло возгорание кабеля, появилась в СМИ 3 августа.

Ранее стало известно, что в московском метро стартовал новый этап тестирования Face Pay — теперь систему оплаты «лицом» пробует на себе фокус-группа пассажиров.