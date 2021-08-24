Демограф назвал причины вымирания российских регионов

Отсутствие грамотной политики по поддержке населения и социальной инфраструктуры привело к тому, что в российских регионах резко сокращается численность людей. Об этом Lenta.ru рассказал демограф, экономист Александр Щербаков.

Уже сейчас ощущается острая нехватка людских ресурсов, рабочих рук, что ведёт к низкой производительности труда. А это губительно не только для регионов, но и для страны в целом, — отметил эксперт.

На сегодняшний день самый высокий отток населения наблюдается в Чукотском автономном округе. Затем идёт Магаданская область и замыкает тройку с самой сильной убылью республика Коми, сообщается в данных Росстата.

Однако в советское время такого не было. Тогда суровость климата и сложная экономическая ситуация приводили к тому, что часть населения организовано переезжало осваивать земли, вовлекая молодёжь к этому процессу. Но с приходом 90-х от этих традиций отказались, назвав их вредными, сообщил специалист.

Несмотря на начавшуюся в начале 2000-х поддержу дальних регионов, отток и убыль людей активно продолжаются. Проблема обезлюживания становится настолько серьёзной, что о ней уже стоит кричать. Если ситуация в этом вопросе так и не изменится, то в ближайшие годы это приведёт к угасанию ряда регионов, резюмировал Щербаков.

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