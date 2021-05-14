Дело о признании ФБК экстремистским засекретили

https://static.news.ru/photo/28efb14a-b6e8-11eb-a21a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дело о признании Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны в России НКО-иноагентами), а также общественного движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями засекретили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Команду 29».

Как рассказали специалисты, оказывающие правовую помощь ФБК, дело засекретили из-за того, что в нём имеются данные о силовиках и сотрудниках Росгвардии. В частности, в деле присутствуют личные сведения правоохранителей.

Сегодня стала ясна причина засекречивания. Всё дело в личных данных силовиков, которые обратились с исками о причинённом им ущербе участниками митингов, — сказали в пресс-службе «Команды 29».

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального. В ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления цветной революции, а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной.

27 апреля Мосгорсуд своим решением наложил запрет на определённые действия сотрудников ФБК и ФЗПГ (признаны в РФ иноагентами). В суде также добавили, что перечень запретов не приводится, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме. Там уточнили, что определение не подлежит публикации.