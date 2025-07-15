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15 июля 2025 в 12:32

Делаю вкуснющий суп с фрикадельками, но не обычными — добавки просят все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот суп с рыбными фрикадельками — палочка-выручалочка, когда хочется легкого и вкусного. Нежный бульон со сливками и творожным сыром, овощи и ароматные фрикадельки создают комфортное блюдо. Готовится просто, а вкус получается ресторанным.

Ингредиенты:

  • рыбный фарш — 150 г;
  • картофель — 2;
  • морковь — 1;
  • лук — 1;
  • брокколи — 200 г;
  • сливки — 1 стакан;
  • творожный сыр — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель и морковь нарежьте кубиками, лук мелко порубите.
  2. Отварите овощи в кипящей воде до полуготовности.
  3. Добавьте брокколи и варите еще пару минут.
  4. Сформируйте фрикадельки из рыбного фарша и опустите в суп.
  5. Когда фрикадельки всплывут, влейте сливки, положите творожный сыр.
  6. Посолите, поперчите и аккуратно перемешайте.
  7. Подавайте горячим, украсив зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
супы
рыба
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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