Делаю вкуснющий суп с фрикадельками, но не обычными — добавки просят все

Этот суп с рыбными фрикадельками — палочка-выручалочка, когда хочется легкого и вкусного. Нежный бульон со сливками и творожным сыром, овощи и ароматные фрикадельки создают комфортное блюдо. Готовится просто, а вкус получается ресторанным.
Ингредиенты:
- рыбный фарш — 150 г;
- картофель — 2;
- морковь — 1;
- лук — 1;
- брокколи — 200 г;
- сливки — 1 стакан;
- творожный сыр — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Картофель и морковь нарежьте кубиками, лук мелко порубите.
- Отварите овощи в кипящей воде до полуготовности.
- Добавьте брокколи и варите еще пару минут.
- Сформируйте фрикадельки из рыбного фарша и опустите в суп.
- Когда фрикадельки всплывут, влейте сливки, положите творожный сыр.
- Посолите, поперчите и аккуратно перемешайте.
- Подавайте горячим, украсив зеленью.
Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.