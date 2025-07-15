Делаю вкуснющий суп с фрикадельками, но не обычными — добавки просят все

Делаю вкуснющий суп с фрикадельками, но не обычными — добавки просят все

Этот суп с рыбными фрикадельками — палочка-выручалочка, когда хочется легкого и вкусного. Нежный бульон со сливками и творожным сыром, овощи и ароматные фрикадельки создают комфортное блюдо. Готовится просто, а вкус получается ресторанным.

Ингредиенты:

рыбный фарш — 150 г;

картофель — 2;

морковь — 1;

лук — 1;

брокколи — 200 г;

сливки — 1 стакан;

творожный сыр — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Картофель и морковь нарежьте кубиками, лук мелко порубите. Отварите овощи в кипящей воде до полуготовности. Добавьте брокколи и варите еще пару минут. Сформируйте фрикадельки из рыбного фарша и опустите в суп. Когда фрикадельки всплывут, влейте сливки, положите творожный сыр. Посолите, поперчите и аккуратно перемешайте. Подавайте горячим, украсив зеленью.

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