23 января 2026 в 10:30

Делаю из курицы, сыра и теста сочные кармашки. Обжариваю — вкуснее любой шаурмы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Беру курицу, сыр и простейшее тесто — и собираю сочные кармашки за 15 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое вытеснит уличную еду. Идеально для быстрого ужина, перекуса или когда гости уже на пороге!

Получается обалденная вкуснятина: тонкая, хрустящая и слегка маслянистая оболочка из теста скрывает сочную, ароматную куриную начинку с потрясающе тянущимся плавленым сыром. Это действительно лучше шаурмы!

Для приготовления вам понадобится:

Для теста: 250 г муки, 150 мл кефира, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли.

Для начинки: 300 г куриного фарша, 200 г плавленого сыра (или моцареллы), 1 небольшая луковица, соль, перец, паприка, масло для жарки.

Приготовление:

  1. Смешайте муку с разрыхлителем и солью, влейте кефир. Замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто. Накройте и отставьте.

  2. Мелко нарежьте лук, смешайте с куриным фаршем. Обжарьте на сковороде до готовности, приправьте. Сыр натрите на крупной терке.

  3. Тесто разделите на 6–8 частей. Каждую раскатайте в тонкую лепешку. В центр выложите ложку остывшей начинки и щедрую горсть сыра. Края лепешки соберите и плотно защипните сверху, формируя круглый кармашек.

  4. Обжаривайте кармашки на хорошо разогретом масле на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой до румяного золотистого цвета. Подавайте горячими!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
