Дегтярёв проконтролирует заселение жильцов рухнувшего дома в новые квартиры

https://static.news.ru/photo/651bc814-d577-11ea-9ba4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пообещал лично проверить процесс заселения жильцов рухнувшего дома в Хабаровске в новые квартиры.

Об этом он сказал в ходе встречи с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. Двухэтажный жилой дом по улице Зои Космодемьянской, построенный в 1953 году, частично рухнул 9 апреля 2020 года, все 33 жильца были эвакуированы. Ранее здание дважды признавали аварийным. В июне экс-губернатор Хабаровского края распорядился передать жильцам рухнувшего дома 23 новые квартиры.

На встрече с жильцами представители мэрии сообщили, что передача квартир в доме по Аэродромной улице в муниципальную собственность произошла без указания в документах их назначения. Поэтому они не могут быть переданы в собственность жильцам. В связи с этим гражданам предложили заселиться как в маневренный фонд, а вопрос с передачей в личную собственность решить через несколько лет. Заселение должно завершиться до 25 августа.

3 августа врио губернатора Хабаровского края встретился с мэром Хабаровска. Дегтярёв и Кравчук обсудили нацпроекты и «Жильё» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», повышение качества общественного транспорта и вопросы благоустройства города. Кроме того, темой обсуждения стало заселение жильцов рухнувшего дома в новые квартиры, передаёт РИА Новости.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что в конце августа лично проверит, как прошло заселение пострадавших в новое жилье, — сообщили в пресс-службе врио губернатора.

Дегтярёв подчеркнул необходимость совместной ритмичной и согласованной работы в интересах граждан.

У граждан есть запросы к нам, и мы обязаны их решать совместно, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв после визита на местные стройки принял решение о смене руководства краевого стройкомплекса. Глава региона был сильно расстроен, увидев проблемные стройки в Николаевском районе.