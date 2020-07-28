Дегтярёв ответил на слухи об избиении активиста его охраной

https://static.news.ru/photo/773d38e0-d0d4-11ea-a5ae-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв отреагировал на публикации ряда СМИ о том, что его охрана якобы избила координатора «Открытой России». Он назвал эти сообщения выдумками «мелких врунишек», которые продолжают писать о том, какой он плохой.

В этот раз жертвой от оппозиции выступил сотрудник «Открытой России», которая работает на деньги Михаила Ходорковского. Его якобы избил сотрудник моей охраны. При этом жертва утверждает, что лицо нападавшего было полностью скрыто. Несмотря на это, агрессор был опознан, — написал Дегтярёв в своём Telegram.

Он уточнил, что не имеет охраны. По его словам, к высшим должностным лицам по закону приставляется служба безопасности администрации. Дегтярёв напомнил, что это уже «второй громкий случай с нападением на оппозиционера без единого обращения в полицию».

Врио главы региона отметил, что его противники настолько обнаглели, что даже завели Telegram-канал от его имени. Он призвал не верить информации из СМИ и не поддаваться на провокации.

Ощущение, что вся профессиональная оппозиция страны работает на то, чтобы врио края и люди не услышали друг друга, — резюмировал политик.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что координатор «Открытой России» Сергей Наумов был избит в Хабаровске. При этом сам пострадавший якобы опознал нападавшего среди охраны Дегтярёва.

Ранее Михаил Дегтярёв призвал хабаровчан отказаться от участия в несанкционированных митингах. Он предупредил о «провокаторах», которые слетелись на «праведный гнев» горожан и таким образом зарабатывают себе политические очки. Что касается бывшего губернатора, в защиту которого высказывается народ, то ему эти протесты вряд ли помогут.

По его словам, все провокации, попытки увести протест в защиту Фургала в сторону экстремизма пресекаются полицией, однако опасность ещё не миновала.

После задержания предыдущего губернатора Сергея Фургала на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе более двух недель. По данным СМИ, в самой массовой из них, 11 июля, приняли участие около 30 тысяч человек.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион, писал NEWS.ru.