Фургалу мы не поможем: Дегтярёв призвал покончить с митингами в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/2ce0c772-d0b5-11ea-8a18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал хабаровчан отказаться от участия в несанкционированных митингах. Он предупредил о «провокаторах», которые слетелись на «праведный гнев» горожан и таким образом зарабатывают себе политические очки. Что касается бывшего губернатора, в защиту которого высказывается народ, то ему эти протесты вряд ли помогут.

Начнём с того, что полиция в субботу на несанкционированной акции изъяла несколько ножей. И даже топор. Поэтому я прошу всех быть бдительными, осторожными, поменьше выходить на несогласованные акции. Это мой призыв. Сергею Фургалу этими мероприятиями мы не поможем. Точка, — заявил он в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, все провокации, попытки увести протест в защиту Фургала в сторону экстремизма пресекаются полицией, однако опасность ещё не миновала. Дегтярёв подчеркнул, что людей на протесты стало выходить значительно меньше. Что касается Фургала, то партия оказывает ему всевозможную поддержку. Этим в частности занимается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Передаём продукты, оказываем юридическую поддержку и моральную, конечно. Через протест на улице, боюсь, мы можем ему только навредить, — подытожил врио главы региона.

Дегтярёв также принёс извинения чиновникам правительства Хабаровского края за тот «темп», который он взял с самого начала. По его словам, накопившиеся проблемы требуют безотлагательного решения.

После задержания предыдущего губернатора Сергея Фургала на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе более двух недель. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион.

Ранее, как писал NEWS.ru, Михаил Дегтярёв дал интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову, в ходе которого рассказал, почему он напрямую не общается с митингующими. По его словам, его «кресло ко многому обязывает», поэтому он в первую очередь должен был разобраться с делами.