Дегтярёв объяснил Шнурову, почему не идёт на контакт с митингующими

https://static.news.ru/photo/5e11bea4-d098-11ea-93de-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв дал интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову, в ходе которого рассказал, почему он напрямую не общается с митингующими. По его словам, его «кресло ко многому обязывает», поэтому он в первую очередь должен был разобраться с накопившимися делами.

Вот это кресло — оно ко многому обязывает. Я, когда зашёл в этот кабинет, я же фотографировал, показывал стол — здесь метр бумаг был. Один метр высотой: постановлений, писем, согласований. <...> Вот я пришёл, этим занимался, — пояснил он.

При этом он отметил, что во время рабочих командировок уже встречался с жителями. Он общался с людьми в Ванино, в Советской Гавани, в посёлке Заветы Ильича, а также в самом Хабаровске.

Также врио губернатора извинился перед местными жителями за свои высказывания во время прямого эфира в Instagram.

Тоже людям зашло — отправляют меня в космос, баню. Ну что, мы в бане не паримся? Паримся. Если кого-то это задело, и он не понял моего такого искреннего юмора по отношению, в первую очередь, к себе — я прошу прощения у всех хабаровчан, — цитирует Дегтярёва РБК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный музыкант, а с недавнего времени генеральный продюсер компании RTVI Сергей Шнуров приехал в Хабаровск. Он планирует снять фильм о протестах в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. По его словам, он намерен раскрыть людям правду и показать всё как есть.

После задержания предыдущего губернатора Сергея Фурнгала на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе более двух недель. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион.



