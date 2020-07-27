Все кричат «Путина в отставку»: Шнуров объяснил, зачем прилетел в Хабаровск

https://static.news.ru/photo/bded020a-cffa-11ea-a59f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный музыкант, а с недавнего времени генеральный продюсер компании RTVI Сергей Шнуров приехал в Хабаровск. Он планирует снять фильм о протестах в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. По его словам, он намерен раскрыть людям правду и показать всё, как есть на самом деле.

Я считаю, что у нас свобода слова и люди могут говорить всё, что угодно. На федеральных каналах события в Хабаровске не показывают, потому что люди кричат «Путина в отставку». Я поэтому не работаю на федеральном канале, я это покажу, — цитирует его Znak.com.

Он отметил, что митинги, которые продолжаются более двух недель, помогли услышать хабаровчан в Москве. Сам Шнуров считает, что Кремль должен уже прислушаться к звучащим лозунгам.

Если народ требует открытого суда над Фургалом, чтобы суд проходил здесь, в Хабаровске <...> Я считаю, что к мнению народа надо прислушиваться, — пояснил он.

Музыкант также прокомментировал сообщения о том, что участникам протестов платят за митинги. По его словам, это является своего рода «оскорблением», ведь люди на митинги приходят сами, желая восстановить справедливость.

Невозможно всех мерить, кто-то наверняка идёт за деньги, но это не все. Не может быть такого. Куда тогда смотрит ФСБ, если это всё иностранные агенты? — спрашивает лидер «Ленинграда».

Он также опроверг сообщения о том, что власти заплатили ему за приезд в Хабаровск. По его словам, Михаил Дегтярёв его звал, поскольку у того нет телефона Шнурова.

В окружении музыканта отмечают, что сам Шнуров не поддерживает дружеских отношений с Дегтярёвым. Он прилетел исключительно для того, чтобы взять интервью у политика и снять документальный фильм о протестах, охвативших город после ареста Сергея Фургала.

Предыдущего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе более двух недель. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион, писал NEWS.ru.