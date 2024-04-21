Дедушку с пятью котятами спасли из затопленного дома в Кургане

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В Кургане сотрудники МЧС спасли пенсионера с пятью котятами, кошкой и двумя собаками из подтопленного дачного дома, сообщила пресс-служба ведомства. Спасатели оказали пожилому жителю необходимую помощь и доставили его с питомцами в безопасное место.

Из подтопленного дачного дома специалисты МЧС России вывезли на лодке дедушку с двумя собаками, кошкой и пятью котятами. У пожилого жителя от волнения поднялось давление. <...> Сотрудники ведомства оказали ему необходимую помощь, а, когда хозяин увидел питомцев рядом, ему стало легче, — сказано в сообщении.

Ранее сотрудники МЧС вызволили из водного плена мужчину с тремя собаками в Кургане. Местный житель не смог самостоятельно покинуть зону подтопления из-за паводка. Хозяина домашних питомцев и самих собак доставили в безопасный район. Как подчеркнули в ведомстве, животные не пострадали и выглядели упитанными и довольными.

До этого в Орске волонтеры спасли из затопленного дома 12 кошек. Они проживали у одной хозяйки, впоследствии их помогли доставить женщине. Кадры воссоединения жительницы Орска с животными попали на видео. Всех кошек она забрала с собой. Волонтеры продолжают спасение других питомцев из затопленных районов.