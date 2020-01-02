https://static.news.ru/photo/dd66c7ac-2d38-11ea-b7bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько молодых людей — парень в костюме Деда Мороза и две девушки — залезли на главную городскую ёлку в Санкт-Петербурге, которая установлена на Дворцовой площади. Добравшись до вершины, они поздравили россиян с наступившим 2020 годом.

Видео своей вылазки они опубликовали в Instagram. Как видно в ролике, экстремалы постарались — по крайней мере, формально — быть вежливыми и даже извинились перед «императрицей» — актрисой в историческом наряде, которая в этот момент оказалась рядом.

С правовой точки зрения, подобное стремление к высотам может быть квалифицировано как хулиганство. Примечательно, что лицо молодого человека, который и снимал эту вылазку, закрыто балаклавой. Однако при этом он не позаботился о том, чтобы скрыть личности девушек: он несколько раз показал их в кадре.

При этом в описании к самому аккаунту указано имя экстремала, но уточняется, что он — якобы вымышленный персонаж.

Как сообщают «Невские новости», пока неизвестно , заинтересовалась ли новогодними поздравителями полиция.

Ранее NEWS.ru писал, что во Владивостоке сгорела фигура мыши, установленная на главной площади в честь Нового года. По некоторым данным, она загорелась из-за попавшей в неё петарды. Перед этим её повалил водитель, устроивший ДТП.