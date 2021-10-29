Дачникам назвали способы украсить участок, если огород не нужен

Мастер топиарного искусства Ева поделилась с пользователями полезными советами по благоустройству собственного сада вместо огорода. На своей странице Instagram она опубликовала запись, где рассказала, что участок нужно очистить от всех ненужных деревьев и кустов и высадить декоративные растения.

Это было сильно, я с ножовкой спилила всё под корень в один день. Два года, жаль, потеряла и начала сначала — декоративные сажать растения, — рассказала мастер.

Она отметила, что перед выбором растения следует внимательно изучить информацию о нём. Проблема в том, что некоторые представители флоры не «ладят» между собой. Любителей газона предупредили, что за ним нужен постоянный уход и вложение денег. В случае, когда этого делать не хочется, специалисты рекомендуют сажать разнотравье и коротко стричь.

Ранее были названы предметы, которые должны лежать в кошельке, чтобы обеспечить его владельцу финансовую прибыль. Так, например, по мнению автора статьи издания «Главред», в кошельке человека непременно должен лежать листочек мяты.

При этом само изделие должно быть из натуральной кожи. Самыми сильными денежными талисманами являются изображение виноградной грозди, кусочек корицы и бобы.