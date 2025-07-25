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25 июля 2025 в 14:43

Цветы-спринтеры: успеют зацвести до конца сезона

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Даже если вы опоздали с весенней посадкой, еще не поздно создать цветущий сад. Существуют однолетние растения с коротким периодом вегетации, которые успеют раскрыть бутоны до наступления холодов. Эти культуры отличаются быстрым ростом и неприхотливостью.

Космея зацветает через 6–8 недель после посева, образуя воздушные разноцветные островки. Календула лекарственная порадует яркими оранжевыми цветами уже через 45–50 дней. Бархатцы тонколистные развиваются стремительно и цветут до заморозков. Васильки однолетние раскрывают свои синие головки через 2 месяца после посева. Алиссум морской образует ароматные белые облака всего за 40 дней. Эти растения можно сеять прямо в грунт в июне — июле, они успеют не только зацвести, но и дать семена на следующий год.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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