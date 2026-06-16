Цветет 70 дней подряд без подкормок, обрезки и подвязок: ярко-желтый многолетник

Этот многолетник радует продолжительным цветением без ухода. Его ажурные листья с кремово-белой каймой создают эффект драгоценного узора даже до появления цветов, а с июня по август кусты покрываются яркими соцветиями.

И все это — пестролистный кореопсис. Период цветения у этого многолетника удивительно долгий — он продолжается около 70 дней без остановки, а при своевременном удалении увядших бутонов может длиться до самых заморозков.

Он засухоустойчив, прекрасно растет на бедных, даже каменистых, почвах и не нуждается в частых поливах — достаточно редкого увлажнения в сильную жару. Подкормки этому растению вообще противопоказаны — избыток удобрений сокращает цветение и заставляет куст наращивать листву в ущерб бутонам.

Кореопсис великолепно держит форму, не разрастается агрессивно, не вытесняет соседние растения и не требует подвязки. Растение зимостойко, выдерживает морозы без укрытия, а для поддержания пестрой окраски листьев ему нужно солнечное место — в тени кореопсис может поблекнуть и вытянуться.

Ранее было названо растение, которое цветет кружевными белыми шарами с июля до октября.