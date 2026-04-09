Цветет 3 месяца подряд крупными бутонами и пышными соцветиями: радует даже в тени

Цветет 3 месяца подряд крупными бутонами и пышными соцветиями: радует даже в тени

Примула полиантовая — это королева весеннего сада. Ее особенность — раннее и обильное цветение: крупные, до 5–6 см в диаметре, ароматные цветки собраны в пышные соцветия по 5–15 штук, они распускаются одними из первых.

Цветение может длиться до трех месяцев, а у некоторых сортов возможно повторное цветение осенью. Растение образует компактный аккуратный кустик высотой 15–30 см, который идеально подходит для бордюров, альпийских горок, рабаток и контейнерного выращивания. Она теневынослива и морозоустойчива, выдерживает температуры до −20–29 °C, что делает ее идеальным выбором для российского климата.

Уход за примулой минимален: она предпочитает рыхлые, плодородные почвы, полутень и регулярный полив. Примула полиантовая легко размножается семенами, а при пересадке практически не страдает — ее можно пересаживать даже во время цветения.

Ранее был назван цветок, который не нужно пропалывать.