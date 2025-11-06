Цвет губок для мытья — не маркетинг, а система гигиены: как организовать уборку по правилам клинеров

Многие воспринимают разноцветные губки как простой дизайнерский ход, но за цветовой маркировкой стоит серьезная система безопасности. Ее используют профессиональные клининговые компании, чтобы исключить перекрестное загрязнение поверхностей.

Каждый цвет обозначает зону применения. Желтые — только для посуды, контактирующей с едой. Зеленые с абразивной стороной справляются с пригоревшим жиром на сковородах.

Синие предназначены для кухонных поверхностей, не связанных с пищей: плит, столешниц, фасадов. Красные — исключительно для санузлов и прихожей, их нельзя брать на кухню. Фиолетовые с усиленной абразивностью удаляют сложные загрязнения: ржавчину, известковый налет, нагар.

Организовав губки по цветам в соответствующих зонах, вы существенно повысите гигиеничность дома и снизите риск распространения бактерий.

