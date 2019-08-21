https://static.news.ru/photo/27cc2660-c41c-11e9-867c-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Телеведущая и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак прокомментировала скандал, возникший после оскорбления руководителем пресс-службы губернатора Ирины Алашкевич, которая назвала жителей Тулуна «бичевнёй» и «быдлом».

А я вот не удивлюсь, если она реально так сказала, прям готова спорить, что так и было, — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назначил проверку по факту оскорбления чиновницей пострадавших в паводке. Чиновница утверждает, что запись — фальсификация. В распространённой звукозаписи женщина грубо высказывается о пострадавших в наводнении жителях Иркутской области. Также она говорит, что на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди с «двумя классами образования». На данный момент проводится проверка и экспертиза голоса, писал News.ru.