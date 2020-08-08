ЦИК Украины отменил местные выборы в подконтрольных районах Донбасса

https://static.news.ru/photo/62b9c6e2-d9a6-11ea-af3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) отменила очередные местные выборы на части подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Они должны были состоятся 25 октября 2020 года.

Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов, — цитирует сообщение ЦИК Украины ТАСС.

Отмечается, что это касается избрания депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 10 объединенных территориальных общинах Донецкой и восьми — Луганской области.

В Донецкой области это Cветлодарская, Торецкая, Волновахcкая, Ольгинская, Угледарcкая, Мирненcкая, Сартанcкая, Авдеевская, Марьинская и Очеретинская общины. В Луганской области это коснется жителей Горской, Лисичанской, Попаснянcкой, Cеверодонецкой, Нижнетепловcкой, Cтанично-Луганской, Широковcкой и Счаcтьинской общин.

В ЦИК Украины объяснили невозможность проведения выборов близостью этих районов к линии фронта.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские власти заявили о готовности вести прямой диалог с жителям Донбасса, но не с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.