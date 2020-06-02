ЦИК представила образец бюллетеня для голосования по поправкам

https://static.news.ru/photo/798417f6-a4d1-11ea-9a14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

В ЦИК презентовали образец бюллетеня, который предложат на предстоящем голосовании по конституционным поправкам.

Вы одобряете изменения в Конституцию РФ? — спрашивается в бюллетене.

Гражданам будут предложены два варианта ответа: «да» и «нет».

Презентация образца прошла в Центризбиркоме, где 2 июня обсуждали порядок проведения предстоящего мероприятия, передаёт РИА Новости.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Президент Владимир Путин дал поручение ЦИК и регионам начать подготовку к его проведению.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заверила, что в день голосования будут соблюдены все требования, касающиеся безопасности граждан. В частности, число голосующих на участке не будет превышать 12 человек в час, что позволит обеспечить принцип «бесконтактности», писал NEWS.ru.