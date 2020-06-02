ЦИК представила образец бюллетеня для голосования по поправкам

— ÐÑÐµÐ¼Ð»ÐµÐ²ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¿ÑÐ» Ð ÐÐ (@Kremlinpool_RIA) June 2, 2020
Презентация образца прошла в Центризбиркоме, где 2 июня обсуждали порядок проведения предстоящего мероприятия, передаёт РИА Новости.
Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Президент Владимир Путин дал поручение ЦИК и регионам начать подготовку к его проведению.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заверила, что в день голосования будут соблюдены все требования, касающиеся безопасности граждан. В частности, число голосующих на участке не будет превышать 12 человек в час, что позволит обеспечить принцип «бесконтактности», писал NEWS.ru.