ЦИК объявила старт избирательной кампании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центризбирком России сообщил о начале избирательной кампании по выборам в единый день голосования, который состоится 11 сентября этого года. Об этом говорится в Telegram-канале ЦИК. Все кампании по выборам высших должностных лиц и депутатов заксобраний должны быть назначены уже к середине июня.

Стартовала избирательная кампания по выборам, назначенным на единый день голосования 11 сентября 2022 года, - говорится в сообщении.

Отмечается, что первым субъектом РФ, который уже назначил выборы главы региона на 11 сентября, стала Республика Карелия. Всего осенью этого года изберут 15 должностных лиц. В 14 областях пройдут прямые выборы, а в Республике Адыгея руководитель будет выбираться парламентом.

Кроме того, в единый день голосования жители страны выберут депутатов 6 законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутатов органов местного самоуправления.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» готова к проведению выборов в сентябре и не согласна с идеей ряда партий об отказе от них или о переносе на другую дату. По его словам, лишать людей права волеизъявления на выборах нельзя ни при каких обстоятельствах.