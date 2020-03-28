https://static.news.ru/photo/58803fd6-70fa-11ea-ad59-fa163e074e61_660.jpgФото: Frank May/Global Look Press
Всероссийский цифровой диктант, организованный РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий), ОНФ (Общероссийский народный фронт) и компанией Microsoft, стартовал 28 марта. Организаторы намерены сделать акцию крупнейшей проверкой знания информационных технологий в России.
Задания разделены на четыре блока: основы компьютерной грамотности, работа с приложениями и соцсетями, кибербезопасность и инновационные технологии. Как заявили организаторы, акция в первую очередь поможет пользователям Рунета выявить пробелы в своих знаниях о Сети.
Результаты прошлого года показали, насколько высок интерес населения к Цифровому диктанту, а также, что для пользователей важно не просто измерять свой уровень, но и постоянно развивать свои цифровые компетенции. Поэтому все участники получат личные рекомендации, — цитирует Lenta.ru директора РОЦИТ Сергея Гребенникова.