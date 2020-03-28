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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, больной COVID-19 скончался в больнице имения Боткина.

Он отметил, что врачи определят причину смерти после вскрытия, передаёт ТАСС. Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия, — сказал политик. Согласно последним...