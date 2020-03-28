Фото: Frank May/Global Look Press

Всероссийский цифровой диктант, организованный РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий), ОНФ (Общероссийский народный фронт) и компанией Microsoft, стартовал 28 марта. Организаторы намерены сделать акцию крупнейшей проверкой знания информационных технологий в России.

Задания разделены на четыре блока: основы компьютерной грамотности, работа с приложениями и соцсетями, кибербезопасность и инновационные технологии. Как заявили организаторы, акция в первую очередь поможет пользователям Рунета выявить пробелы в своих знаниях о Сети.

Результаты прошлого года показали, насколько высок интерес населения к Цифровому диктанту, а также, что для пользователей важно не просто измерять свой уровень, но и постоянно развивать свои цифровые компетенции. Поэтому все участники получат личные рекомендации, — цитирует Lenta.ru директора РОЦИТ Сергея Гребенникова.

Акция продлится до 11 апреля на сайте цифровойдиктант.рф.

Как писал NEWS.ru, около 80% российских родителей признались, что следят за активностью детей в интернете. Главной угрозой они назвали порнографию и эротику в Сети.

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