https://static.news.ru/photo/b423355a-6f33-11ea-a20e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

Подавляющее большинство россиян следит за тем, какие сайты посещают их дети. Об этом свидетельствуют данные доклада «Детский Рунет — 2019», подготовленного Институтом исследования Интернета под эгидой Министерства связи и массовых коммуникаций.

Как следует из документа, бдительность проявляют около 80% родителей. Этот показатель тем выше, чем младше ребёнок: от 90% для семей с детьми в возрасте менее 7 лет, до 60,8% — там, где ребёнок старше 14.

Наиболее популярными способами ограничить подрастающее поколение от воздействия Всемирной паутины родители называют запрет пользоваться Интернетом (17%), ограничение по времени (11%), а также различные программы и приложения родительского контроля (9%). Увещеваниями решить вопрос взрослые пытаются в 7% случаев, а устанавливают пароль только 2% россиян.

Главной угрозой для детей в Сети родители считают порнографию и эротику (14,9%), контент о суициде (10,8%), а также материалы, содержащие насилие или агрессию (9,9%). Вместе с тем 7% родителей уверены, что Интернет не представляет угрозы для юных пользователей.

В целом по итогам 2019 года сайты с детским контентом посещали 26 млн человек, это на 6,1% больше, чем годом ранее. Чаще всего подрастающее поколение интересуется онлайн-играми (59%), фильмами, мультфильмами и видеоблогами (53%), общаются в социальных сетях и ищут различные новости (по 26%). При этом есть и те, кто использует Сеть для онлайн-обучения (42%).

По данным ТАСС, в основу доклада положены результаты опроса родителей, который проводился организацией «ФОМнибус» в 104 населённых пунктах из 53 регионов в декабре 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал, что почти все российские учреждения культуры подготовили онлайн-проекты для посетителей на время пандемии коронавируса. На портале Культура.рф можно 250 дней беспрерывно смотреть лекции, фильмы, спектакли и экскурсии.