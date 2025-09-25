Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 19:00

Цифровой детокс и минимализм: тренд или потребность?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цифровой детокс и минимализм: тренд или потребность? Современные технологии облегчают жизнь, но одновременно создают ощущение постоянной перегрузки информацией. Растёт интерес к цифровому детоксу — практике временного отключения гаджетов и интернета, позволяющей восстановить психологическое равновесие и повысить продуктивность. Пользователи всё чаще ищут способы провести отпуск или выходные без смартфонов и социальных сетей, предпочитая отдых на природе, пешие прогулки и туризм без подключения к интернету.

Тенденция усиливается с выходом новых устройств и программных функций, таких как отключение ИИ в программе телефона, что даёт возможность контролировать поток уведомлений и минимизировать влияние технологий на повседневную жизнь. Минимализм в цифровом пространстве становится частью более широкой философии — осознанного потребления и упрощения рутины.

Эксперты отмечают, что даже короткий период цифрового детокса положительно влияет на эмоциональное состояние, улучшает концентрацию и качество сна. Многие компании уже внедряют подобные практики для сотрудников, а приложения для контроля времени использования гаджетов набирают популярность. Цифровой детокс и минимализм — это не только тренд, но и ответ на современную потребность в балансе между технологиями и личным временем.

Ранее мы рассказывали, как справиться с эмоциями и перестать нервничать. Оружие против стресса.

телефоны
смартфон
детокс
компьютер
стресс
минимализм
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.