Чулпан Хаматова: Горбачёв — абсолютный герой, подаривший свободу

https://static.news.ru/photo/9b06b5e8-801c-11ea-b260-fa163e074e61_660.jpg Чулпан Хаматова Фото: Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова призналась, что испытывает особую симпатию к экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву. По её словам, он подарил ей свободу.

Звезда призналась, что дружит с семьёй политика. Она тесно общается с дочкой Гобачёва Ириной.

Для меня Горбачёв — абсолютный герой, я пристрастна, я его люблю. Я ему благодарна за моё подростковое становление. Именно в то время страна повернула на путь демократии, гласности и гуманизма. Очень много было сделано для очернения личности Михаила Сергеевича, — отметила артистка.

Она расстроена тем, что страна не пошла по пути, который был предложен Горбачёвым. Она считает, что тогда была бы совершенно другая страна, пишет KP.ru.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Чулпан Хаматова получила вал критики за многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза». Актриса играет в нём главную героиню. Это экранизация одноимённого романа Гузели Яхиной о раскулачивании в 30-е годы. По словам Хаматовой, такой реакции не было ни на один фильм про сталинские времена с её участием. Даже на «Детей Арбата».