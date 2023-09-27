«Чтобы руки не дрожали на операции»: Лео Бокерия рассказал, как бросил пить Кардиолог Лео Бокерия рассказал, что работа заставила его бросить пить

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лео Бокерия

Кардиолог, академик Российской академии наук (РАН) и глава Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия рассказал, что бросил пить алкогольные напитки, потому что дальше было «так жить нельзя». Также на пресс-конференции в Москве, посвященной Всемирному дню сердца, он объяснил, что алкоголь опасен для его работы, передает корреспондент NEWS.ru.

Я по национальности грузин. Как известно, Грузия является таким местом, где без хорошего вина и закуски не обходится ни одна встреча. <...> В какой-то момент я понял, что дальше так жить нельзя, и когда я прилетел в Тбилиси в командировку, естественно стол накрыли как положено, [но] я не выпил, — рассказал Бокерия.

По словам ученого, после такого жеста организаторы застолья стали возмущаться, но затем про него «забыли». С тех пор прошло много лет, и сегодня «уже никто не удивляется», что Бокерия не пьет спиртные напитки, когда приезжает на родину и приходит на застолья.

Конечно, человечество придумало алкоголь для больших, хороших и интересных событий. Конечно, он должен употребляться в определенных количествах, конечно, здоровыми людьми. Но с другой стороны, если вы занимаетесь такой работой, как у меня, то лучше не принимать алкоголь, чтобы руки не дрожали на операции, — заметил кардиолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что предотвратить инфаркт помогут жирная рыба, а также цельнозерновые каши, овощи, фрукты и кисломолочные продукты. По ее словам, эти продукты препятствуют повышению «плохого» холестерина в крови и образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов.