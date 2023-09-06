Полицейские в Москве задержали двух мужчин, которые в вагоне метро сделали замечание девушке в мусульманском никабе. Что об этом известно?
Девушка в метро сняла видео, как к ней подошел молодой человек и призвал не носить никаб. Москвича пытались успокоить другие пассажиры, но тот продолжал отстаивать свою точку зрения. На защиту девушки встал мужчина, который заявил, что она может одеваться, как хочет. Парень в ответ возразил, что наряд пассажирки слишком сильно скрывает лицо. Позицию молодого человека поддержал еще и пожилой мужчина. По его словам, девушке не стоит носить никаб.
Затем двоих граждан задержали. Против них заведено уголовное дело о возбуждении ненависти по религиозному признаку. По этой статье грозит лишение свободы на шесть лет. Суд должен в ближайшее время выбрать им меру пресечения. Сама девушка оказалась русской по национальности. Ролик появился в Сети 1 сентября.
Как на инцидент в метро отреагировали в Госдуме
Депутат Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что мужчина, сделавший замечание девушке из-за никаба, «абсолютно неправ».
«Считаю, что мужчина абсолютно неправ, что он докопался до человека. Девушка была одета в религиозную одежду, которая, может, не вписывается в его понимание, но это не его дело. Часть населения России является мусульманами, и их традиционная одежда отличается от нашей», — отметил парламентарий
Милонов считает, что мужчине «следует принести извинения за недостойное поведение, а затем отправиться к православному священнику, который разъяснит, что так вести себя категорически нельзя». Депутат добавил, что приведенный случай — «пример не шариата, а религиозного человека, выражающего послушание скромностью в одежде».
Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов обратил внимание, что в России каждый человек имеет право одеваться так, как он хочет, если это не нарушает морально-этические нормы. Также он подчеркнул, что для избежания таких конфликтов в будущем необходимо проработать пути их урегулирования.
«Я думаю, что следует задуматься всерьез о том, как нам избежать подобных конфликтов на религиозной почве в будущем и проработать возможные пути урегулирования. Но самое главное, повторюсь, нужно соблюдать закон. Если этот мужчина его не нарушил, наказания быть не должно», — сказал Леонов NEWS.ru.
Как себя вела девушка в метро
Адвокат девушки рассказала, что она никак не провоцировала пассажиров.
«В вагоне метро Барановская Е. А. не осуществляла каких-либо противоправных действий, не навязывала никому свою религию, уважала других пассажиров и их мнение, — объяснила защитница Telegram-каналу «Осторожно, новости»
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