Членам семей иностранных спортсменов разрешили въезд в РФ

https://static.news.ru/photo/8659dac8-2c95-11eb-84de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство сняло ограничения на въезд в Россию членов семей иностранных спортсменов, выступающих в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба камбина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Оно касается как спортсменов, так и тренеров, судей и других специалистов в области физкультуры и спорта.

В августе Россия отменила введённые из-за коронавируса ограничения на въезд иностранных тренеров и спортсменов, но это решение не распространялось на членов их семей. Теперь они также могут приезжать в нашу страну, - говорится в сообщении.

Отмечается, что для въезда в Россию им понадобятся лишь действительные документы, удостоверяющие личность, а также визы. Это могут быть обыкновенные рабочие либо гуманитарные визы в целях осуществления спортивных связей. Возможен и безвизовый въезд в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.

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